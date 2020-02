Commisso non molla e incontra Gravina: “Forse dovevo scoppiare prima”

Dopo le esplosive dichiarazioni per l’arbitraggio di Juve-Fiorentina, il presidente viola a Coverciano ha chiesto ai vertici Figc più rispetto per la propria squadra.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Aveva detto che sarebbe andato avanti e lo sta facendo. La notte non ha fatto sbollire la rabbia di Rocco Commisso per l’arbitraggio di Juve-Fiorentina e adesso il presidente vuole chiarezza dalla Figc.Commisso è infatti arrivato intorno all’ora di pranzo al centro tecnico federale di Coverciano, assieme al direttore generale del club Joe Barone, pronto a discutere con i vertici federali, a partire dal presidente Gravina.Nell’incontro, fissato a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d’Oro, il presidente ha mostrato la propria preoccupazione per i presunti torti arbitrali subiti che, come ha evidenziato lui stesso nelle esplosive dichiarazioni del post partita a Torino, non si limitano solo alla sfida con i bianconeri. “Ci sono stati episodi contro Genoa, Napoli e Inter, poi contro la Juventus dove sono un po’ scoppiato: forse dovevo scoppiare prima”. Quanto a Gravina dice: “È stato carino con noi, mentre con Nicchi non ho parlato. Io voglio bene al calcio italiano, ma la Fiorentina deve essere rispettata. Non voglio favori da nessuno, ma credo che la città meriti rispetto da parte di tutti. Non più di tutti, ma uguale a tutti”.