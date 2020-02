Commisso furioso contro l’arbitraggio di Juve-Fiorentina. La replica di Nedved

I bianconeri vincono anche grazie a due rigori trasformati da CR7, Commisso nel post partita è furioso: “La Juventus è già più brava di noi, lasciamola vincere sul campo, non si possono vedere arbitri che decidono le partite in questo modo”. La replica di Nedved: “Gli avversari non devono crearsi alibi, siamo stufi di sentir dire che non meritiamo”.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Skysport.it Rocco Commisso furioso. Nel post gara di Juventus-Fiorentina, sfida vinta dai bianconeri 3-0 grazie anche ai due rigori trasformati da Ronaldo, il patron dei viola ha sbottato contro l’arbitraggio che, a suo dire, ha condizionato pesantemente il risultato finale: “Io non ho mai criticato gli arbitri, ma non possiamo vedere gli arbitri che decidono le partite in questo modo. Sono disgustato. La Juventus non ha bisogno dell’aiuto degli arbitri per vincere le partite, si deve aiutare il calcio nei modi giusti, non si possono vedere cose così. Sono arrabbiatissimo, questo non ci voleva. La Juventus è già più brava di noi, lasciamola vincere sul campo”.-“Anche i giocatori sono molto arrabbiati – ha continuato Commisso – il secondo rigore non c’era, e da quel momento i nostri ragazzi si sono demoralizzati. Non è giusto per i nostri tifosi che vengano trattati così. Sono tre partite che veniamo penalizzati, contro l’Inter e contro il Genoa non ci hanno concesso dei rigori, oggi ne hanno dati due incredibili”.Nel finale con vena polemica di Juventus-Fiorentina, non si è fatta attendere la risposta di Pavel Nedved al presidente viola: “Il presidente ha tutto il mio rispetto, ma siamo abbastanza stufi di sentir dire che la Juventus non vince con merito. La squadra vince perchè gioca bene e fa di tutto per ottenere i risultati sul campo, le avversarie dovrebbero smetterla di crearsi degli alibi dicendo sempre che non meritiamo”.