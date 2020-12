Cobid 19, Virus in Cdm: Lamorgese positiva, Di Maio e Bonafede in quarantena

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al Covid. La notizia mentre era in corso il Cdm. La titolare del Viminale, è comunque risultata asintomatica, Secondo quanto si è appreso Lamorgese si era sottoposta a tampone molecolare ieri mattina presso gli uffici del ministero dell’Interno. Test che viene eseguito ogni dieci giorni.

Una nota di Palazzo Chigi informa che “il Consiglio dei ministri si svolge con tutte le precauzioni necessarie. Tutti i ministri indossano le mascherine per l’intera durata delle riunioni e mantengono le distanze interpersonali previste. Inoltre, è assicurata costantemente la piena aerazione della sala del Consiglio che, già in questi minuti, viene sanificata dal personale addetto. In ogni caso, in via cautelativa, i ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, che in Consiglio siedono rispettivamente alla sinistra e alla destra del ministro Lamorgese, hanno già comunicato l’intenzione di sottoporsi volontariamente alla misura dell’isolamento fiduciario. Si aggiunge, infine, che tutti i ministri si sottopongono regolarmente a controlli sanitari per la prevenzione del contagio da Covid-19”.