Classifica Serie A: Napoli pari all’Inter ma il Milan si ferma con il Toro

Un weekend di partite da dimenticare per le prime in classifica, le quali tra sconfitte e pareggi, hanno molto lavoro da revisionare.

Il NAPOLI DI SPALLETTI

La prima su cui porre l’attenzione è certamente il Napoli di Spalletti. Una sconfitta amara per gli azzurri, i quali tra errori in campo e scelte sbagliate in panchina, hanno perso i tre preziosissimi punti sulla classifica.

La partita giocata domenica 10 aprile ’22, ha riportato in vita un ricordo altrettanto spiacevole, quel match contro i viola nel 2018, che fece svanire ai tifosi azzurri l’opportunità di gioire dello scudetto.

La squadra partenopea, come ciato poco fa, ha bisogno di revisionare tutta la partita. Deve capire gli errori commessi e lavorarci molto, se realmente l’obbiettivo è di arrivare alla fine.

Nonostante la posizione alta in classifica, gli azzurri, non hanno un background solido e importante che possa permetter loro di perdere anche solo una partita.

Tanti sono stati gli errori in campo. Osimhen, come sempre ha giocato da solo tentando il tutto per tutto per mettere la palla in rete. Mertens è un giocatore che avrebbe dovuto entrare da titolare, ma come sempre ha giocato per troppi pochi minuti, anche se il suo apporto si è fatto sentire con un goal al 58′.

Un Lozano, alla ricerca di nuovi stimoli in altri club ha perso il focus della partita e forse anche la motivazione.

La mancanza di gioco di squadra infatti non ha permesso al “Chucky” di vedere il taglio a centro campo di Mertens. Sarebbe bastato un passaggio di Lozano al neo papà belga; così facendo “Ciro” si sarebbe trovato da solo davanti al portiere viola e concludere l’azione con un goal.

IL MILAN DI PIOLI

Pioli sostiene che il pareggio derivi dalla “mancanza di giuzzo“. Tuttavia il Milan non può rimproverarsi troppo per il risultato di questo match. Ha dovuto battersi contro un Torino imprevedibilmente ostico e un arbitraggio discutibile. E’ stata una partita tutto sommato equilibrata. Anche se sono stati tre gli eventi più sconvolgenti: La parata fenomenale di Maignan, il rigore non fischiato sul fallo di Singo su Hernandez e in fine i tempi supplementari infiniti.

Insomma un periodo molto sfortunato per il Milan ancora primo in classifica.

L’INTER DI INZAGHI

L’Inter di Simone Inzaghi si può ritenere fortunato perché tra le prime in classifica è l’unica squadra che ha potuto dormire sonni tranquilli questo weekend dopo il 2-0 contro il Verona.

La parola ai Social

C’è da dire che però i social dopo la vittoria dell’Inter e le due partite “PERSE” di Milan e Napoli hanno iniziato a supporre che le squadre stiano giocando affinché i neroazzurri possano vincere il secondo scudetto consecutivamente.

