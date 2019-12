Clasico senza gol, Barcellona-Real 0-0

Il Clasico si chiude con un pari scialbo e senza gloria!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Barcellona e Real Madrid hanno pareggiato 0-0 nel Clasico, recupero della 10/a giornata della Liga, giocato questa sera a Barcellona. Il risultato non smuove la classifica delle due squadre, appaiate in testa a 36 punti.

L’incontro, inizialmente in programma il 26 ottobre, era stato poi rinviato per le proteste indipendentiste in Catalogna.