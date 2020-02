Clamoroso Milan: “Rangnick sarà allenatore e ds”

L’indiscrezione arriva dalla Bild: l’ex allenatore del Lipsia sarebbe vicino alla firma con il club rossonero per ricoprire il doppio ruolo dalla prossima stagione.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Il Milan sarebbe pronto a un’importante rivoluzione tecnica a partire dalla prossima stagione. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Germania, precisamente dalla Bild, secondo la quale Ralf Rangnick sarebbe vicino alla firma con il club rossonero per la prossima stagione. L’ex allenatore del Red Bull Lipsia si appresterebbe a formalizzare l’accordo con il Milan per ricoprire il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivoRalf Rangnick non è nuovo a ricoprire due ruoli di grande responsabilità contemporaneamente. È stato infatti colui che ha reso grande il Red Bull Lipsia nella veste di allenatore e direttore sportivo nella stagione 2015/16, conlusasi con la promozione in Bundesliga del club tedesco. Poi ha ricoperto solo la carica di ds fino allo scorso anno, quando è tornato in panchina. Attualmente fa l’osservatore per due squadre sempre di proprietà della Red Bull, una americana e l’altra brasiliana. Ora sullo sfondo per lui ci sarebbe una nuova sfida: ripetere al Milan il percorso realizzato con il Red Bull Lipsia. .