Clamoroso in Olanda: “Raiola più influente di Cruyff nel calcio”

Incredibile ma vero: è Mino Raiola l’olandese che ha avuto la maggiore influenza nel mondo del calcio, più perfino dei giocatori dell’Ajax e della nazionale dei primi anni ’70, Johan Cruyff in primis, che crearono la ‘rivoluzione’ del calcio totale. A stabilirlo, assegnando il primato al potente agente di tanti calciatori, fra i quali Ibrahimovic, Pogba e De Ligt, è stato un sondaggio della rivista ‘Voetbal International’, in cui l’ex pizzaiolo ha preceduto Ronaldo ‘Rambo’ Koeman e Cruyff, scomparso quattro anni fa e che ha cambiato il calcio anche da allenatore, con ciò che ha fatto a Barcellona. Il commento di RaiolaRaiola, 52 anni, che ha passaporto sia olandese che italiano ma residente a Montecarlo, si è detto “molto orgoglioso” di questo ‘titolo’ che gli è stato assegnato. “Non sono un’icona come Cruyff – il suo commento -, che con le sue idee ha cambiato il calcio, e la sua influenza dura da 50 anni e resiste anche dopo la sua morte. Quindi averlo preceduto è qualcosa di speciale, ne sono orgoglioso, perché c’è voluto del tempo prima che il pubblico mi capisse. Lo trovo bello”. La graduatoria di ‘Voetbal International’ è stata stilata tramite la votazione di vari esperti, che hanno risposto alla domanda: “Quali sono i dieci olandesi che hanno lasciato maggiormente il segno nel calcio?”. Nella top-50 della rivista figurano calciatori, allenatori, direttori sportivi, dirigenti, arbitri ed esperti di marketing legati ai club. fonte Corriere dello Sport