Clamoroso dalla Nigeria, Osimhen torna a casa…e fa arrestare la sorella! I dettagli

Arriva un clamoroso aggiornamento dalla Nigeria: Victor Osimhen, calciatore del Napoli, avrebbe fatto scattare l’arresto della sorella e del cognato, Osita Okolo, che è anche membro dell’entourage che curò il suo trasferimento in maglia azzurra. Al momento non ci sono certezze in merito, si attendono notizie ufficiali dalle Istituzioni locali. La denuncia, infatti, arriva via social dal diretto interessato – ovvero il cognato di Osimhen – che ha pubblicato un video su twitter, e sta facendo il giro del web.

Nelle immagini si vede la polizia trascinare in macchina una donna, che sarebbe appunto la sorella di Osimhen, per motivi tutti da chiarire. Non si esclude si possa ricondurre tutto alle diatribe con il fratello. Da tempo, infatti, la sorella accusa l’attaccante del Napoli di non aver ancora ricevuto la somma di denaro promessa per aver curato la trattativa che lo portò dal Lille in Italia.

Osita Okolo sembra poi confermare questa versione. Ed infatti scrive: “Victor Osimhen invia DSS per rapire con la forza sua sorella (mia moglie) per una questione che è ancora in tribunale tra me e lui”. La notizia viene confermata anche NPFL Updates.

