Clamoroso Atletico Madrid, eliminato dal Leonesa in Coppa del Re

I Colchoneros sono fuori dalla competizione: 2-1 ai supplementari da una squadra di terza divisione nonostante il vantaggio firmato Correa. Eliminati anche Eibar e Celta Vigo, mentre il Betis Siviglia esce ai calci di rigore.Se ne parla in questoartricolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it L’Atletico Madrid viene eliminato dalla Coppa del Re da una squadra di terza divisione. E’ questa la sorpresa più grande della serata che vede la squadra di Simeone uscire ai sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-1 contro il Leonesa. A nulla serve il vantaggio di Correa nel secondo tempo che sembra rendere la vita facile alla squadra di Madrid. All’83’, infatti, Castaneda dei padroni di casa fa 1-1 sfruttando un’uscita pessima di Adan che spalanca la porta all’attaccante del Leonesa mandando la gara ai supplementari. L’Atletico, allora, prova a vincerla, ma al terzo minuto del secondo tempo supplementare subisce la rete del 2-1 in contropiede firmata Sergio Benito che manda in visibilio i tifosi di casa. I Colchoneros ci provano ancora a pareggiare fino alla fine, ma l’arrembaggio non frutta e l’Atletico è costretto alla sconfitta e all’eliminazione a sorpresa. Nella serataccia delle squadre di Liga, non si smentisce anche il Betis Siviglia che, costretto ai rigori dal Rayo Vallecano, perde dopo il 2-2 arrivato nei 120′. Pareggio di Joaquin prima del 90′, e vantaggio di Loren nei supplementari non bastano agli andalusi, che si fanno rimontare da Martin al 117′ e poi perdono ai calci di rigore con il primo sbagliato proprio da Joaquin.La prima sorpresa arriva dal Mirandes, squadra di serie B spagnola, che elimina il più quotato Celta Vigo per 2-1 dopo i tempi supplementari. Subito in vantaggio Mirandes, infatti, dopo 28′ con Aias su calcio di rigore. La riprende nel secondo tempo il Celta Vigo, dopo gli ingressi di Iago Aspas e Rafinha, grazie al gol di Pione Sisto al 75′. Nei tempi supplementari, però, è Mirandes a vincerla grazie al gol decisivo di Sanchez, entrato proprio nel supplementare, che arriva al 114′. Due minuti prima, Rafinha si era fatto espellere causando il rigore poi sbagliato da Rey per i padroni di casa. Passa, invece, il Leganes che batte 1-0 Ebro grazie al gol di Silva nel primo tempo. Anche l’Eibar, altra formazione di Liga, resta fuori dagli ottavi perdendo addirittura 3-1 in casa di Badajoz, altra squadra di terza divisione, che si impone con i gol di Fobi, Corredera e Vazquez Perez che rendono vano il calcio di rigore di Charles.