City-Everton 2-1: Guardiola infligge la prima sconfitta ad Ancelotti

Guardiola “affonda”Ancelotti,2a1 per il City contro l’Everton,se ne scrive in questo articolo pubblicatomsu Il Corriere dello Sport.it Prima sconfitta nella nuova avventura alla guida dell’Everton per Carlo Ancelotti. Il Manchester City si impone per 2-1 all’Etihad. Guardiola lascia in panchina Aguero e Sterling schierando nell’undici titolare Gabriel Jesus e Mahrez. Ancelotti, invece, deve fare i conti con l’infortunio occorso a Bernard nel corso del riscaldamento pre partita. Durante la prima frazione di gioco l’Everton riesce a contenere bene le sortite offensive del Manchester City rischiando solo nell’occasione del gol annullato dalla VAR a Foden. All’inizio del secondo tempo, però, i Citizens riescono a sbloccarla al 51′ grazie ad un destro a giro di Gabriel Jesus che infila Pickford sull’angolino alto alla sua sinistra. Il portiere della nazionale inglese riesce solo a toccare con la punta delle dita ma non ad evitare il gol. Sfiora il pareggio qualche minuto dopo l’Everton con il protagonista delle ultime settimane, Calvert-Lewin, che schiaccia di testa ma trova una deviazione con il pallone che si perde sul fondo. Al 58′ arriva il raddoppio dei Citizens. Filtrante di Mahrez per Gabriel Jesus che buca di sinistro Pickford sul primo palo. Al 67′ Ancelotti prova a correre ai ripari inserendo l’ex Juventus Moise Kean in una posizione di raccordo tra centrocampo ed attacco. La mossa dell’ex tecnico del Napoli funziona. Al 71′ Kean approfitta di un errore in impostazione di Claudio Bravo la palla arriva sui piedi di Walcott che calcia, il suo tiro viene deviato e finisce sui piedi di Richarlison che insacca a porta vuota. Non succede più nulla ed i padroni di casa restano ad una lunghezza di distanza dal secondo posto del Leicester. L’Everton, invece, viene raggiunto a quota 25 dal Southampton. Funziona la cura Moyes per il West Ham che demolisce 4-0 il Bournemouth. Apre le danze Noble al 17′. Otto minuti dopo raddoppia Haller mentre, allo scadere del primo tempo, Noble va ancora in gol su calcio di rigore. Nel corso del secondo tempo ecco la marcatura dell’ex Lazio Felipe Anderson alla sua prima rete stagionale. Grazie a questi tre punti gli Hammers riescono a tirarsi fuori dalla zona retrocessione inguaiando gli avversari di giornata che, momentaneamente, occupano la diciottesima posizione. Il Norwich pareggia 1-1 con il Crystal Palace. Passano in vantaggio i padroni di casa al 4′ con Cantwell. A tre minuti dal termine Wickham sigla il definitivo 1-1. I gialloverdi continuano ad occupare l’ultima piazza ed attualmente nutrono sette punti di svantaggio dalla zona salvezza. L’undici di Hodgson perde terreno dalla zona europea e, momentaneamente, occupa la nona piazza.