Cistana: ‘Mi ispiro a Sergio Ramos, ricordo Bonucci. Futuro al Napoli? Ho un amico lì e…’

Andrea Cistana, difensore del Brescia, obiettivo di mercato del Napoli, seguito in passato anche dalla Juventus, parla a Che Fatica la Vita da Bomber, cominciando dalla sua condizione fisica: “Sto bene, ho una bella cicatrice, pensavo fosse più piccola. Ho tolto le stampelle e il gesso e ora riesco un po’ a camminare, a piccoli passi. Non vedo l’ora arrivi il 18 per fare la riabilitazione al campo. Il fisioterapista per ora mi segue a casa”.

SUL SALTO DALLA D ALLA – “Sul finire della stagione in D sono rientrato a Brescia per la riabilitazione perché ero infortunato. Il primo anno ho iniziato ad allenarmi con la Primavera con mister Barone. Ho fatto sette-otto partite in primavera, poi sono andato sul mercato. Era una situazione strana, volevo recuperare la condizione e la forma per il ginocchio. Sono riuscito nella seconda parte della stagione a fare una decina di partite complete”.

L’ESORDIO IN A – “Per me era già stranissimo giocare in Serie B. A volte scendevo in campo e mi immaginavo la Serie A, a fine stagione vivevo per quello. A Cagliari alla prima giornata è stato molto emozionante, dopo un po’ alla volta ci si abitua. Se penso che ho giocato contro la Juve, l’Inter, a San Siro sono contento. Il gol al Bologna è stato inutile ma è stata un’emozione grandissima. Non sono mai stato un bomber, segnare subito dopo una avvio di stagione positivo è stato bello. Era un momento top”.

L’ISPIRAZIONE – “Mi è sempre piaciuto Sergio Ramos. Il più difficile da marcare? Ho il rimpianto di non aver giocato quest’anno contro Cristiano Ronaldo, all’andata ero infortunato e al ritorno lui non era convocato. Anche contro Immobile ho giocato poco perché sono stato espulso. Quindi dico Higuain”.