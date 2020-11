Ciro Venerato: “Gattuso conosce il valore del Napoli…”.

Intervenuto a Radiogol, per raccontare quanto presumibilmente sarebbe accaduto nello spogliatoio del Napoli, nel post gara con il Milan, il giornalista Ciro Venerato ha provato a fare chiarezza: “Non un litigio vero e proprio. Ma c’è stato un confronto acceso. Gattuso è uno che non le manda a dire. A muso duro ha fatto una provocazione alla squadra. Qualcosa del tipo, se il problema sono io vado via…”.

Scongiurato, a detta di Venerato, ogni possibilità di un ammutinamento, la situazione sarebbe ben diversa da quella che caratterizzò la gestione di Carlo Ancelotti, lo scorso anno: “Con Ancelotti c’erano diversi malumori, mentre Gattuso conosce il valore dalla sua rosa. Forse proprio per questo l’allenatore pare non si spieghi i motivi per cui la sua squadra, in alcune partite da il massimo ed in altre no. Da qui la sua delusione…”.

Dunque, non un muro contro muro, bensì un dialogo costruttivo, come quello tra una madre severa ed un figlio. Così lo interpreta Venerato: “I calciatori conoscono il carattere del loro allenatore. Rino è uno che quando gli parte l’embolo, poi volano i vaffa. Ma non porta rancore e il giorno dopo ti saluta. Basta pensare quanto successe al Milan con Bakayoko…“.

Buoni auspici per ripartire, quindi, e pace fatta all’interno dello spogliatoio, secondo il noto esperto di calciomercato. Venerato, infatti, ha voluto raccontare un simpatico aneddoto: “La squadra ha metabolizzato, addirittura si è festeggiato il compleanno di Maksimovic negli spogliatoi, dove lo stesso Gattuso si è intrattenuto con i ragazzi… ”.



Salvatore de Landro