Cioffi: Siamo un cantiere aperto

È un Cioffi affranto, quello che si presenta ai microfoni, nel fine gara di Verona-Napoli. Più preoccupato del futuro che dei cinque gol presi.

Il caos che regna nella società è visibile nelle parole, quasi pronunciate sottovoce dal tecnico gialloblu: “Siamo un cantiere aperto, questo è evidente. Difficile lavorare in queste condizioni”. Nulla a che vedere col Verona di Tudor, che aveva una sua precisa identità. Quella di oggi è una squadra che ha fatto vedere anche cose buone, ma è emersa la mancanza di unità tra giocatori e panchina.

Aspettiamo il 31 Agosto, questo l’ultimatum dell’ex tecnico dell’Udinese, che non parla nemmeno della partita giocata contro il Napoli, ma pensa solo al futuro: “Simeone era sicuro di dover andar via ed è stato messo fuori, Barak più o meno si trova in questa condizione, per questo non è partito titolare“. Una zona di grigio, che va evitata secondo il tecnico scaligero, tra chi è in bilico tra la possibilità di cambiare squadra o meno: “O è bianco o nero, questa zona di grigio, fa solo male alla squadra“.

Così un Cioffi in chiara polemica contro la società, che rincara la dose, elencando i suoi obiettivi di mercato: “Ci servono due difensori, un centrocampista importante, un giocatore di fascia, che può anche essere un giovane di prospettiva” . Non le manda certo a dire, quasi volesse mettere le mani avanti, su quelle che sono le effettive possibilità del suo Verona, in questa stagione.

Non un commento sulla sconfitta contro il Napoli o sui cinque gol incassati.

Solo pensieri su ciò che manca in organico e su quelli che saranno gli obiettivi: “È un momento di caos, a cui Verona non è abituata, ci sarà da battagliare“. Non si aspettava certo questa realtà, il tecnico toscano quando ha lasciato Udine. Pensava ad un salto di qualità, non di trovarsi a lottare per salvarsi, come anche dichiarato nel post gara. In tribuna si scorge anche il presidente Seppi, visibilmente preoccupato da quello che vede in campo. È chiaro che tra società e staff tecnico ci sia una netta spaccatura, in cui il Napoli si inserisce portando via i tre punti.

Conclude in maniera amara mister Cioffi anche quando gli si chiede del modulo. Lui che a Udine aveva ottenuto le sue fortune con la difesa a tre, ha perso anche questa certezza: “Il modulo tattico verrà scelto al momento, in base ai giocatori che avremo a disposizione, non possiamo saperlo ora, valuteremo più avanti“.

Tantissimi dubbi in casa veneta e pochissime certezze, per quello che si è visto a fine gara, anche il suo allenatore sembra in piena zona grigia.

