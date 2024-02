“Cinestadio” alla De Laurentiis

Mentre Milano ha messo allo stesso tavolo Inter, Milan ed il sindaco Sala, Napoli latita.

Questione stadio.

Chi vuol diventare davvero grande ha bisogno di un proprio impianto.

Proprio non vuol dire costruirlo da capo a capo.

Inter e Milan hanno seriamente intenzione di farlo e già da anni ne discutono. De Laurentiis? Ne chiacchiera da anni. Da solo. L’amministrazione comunale, attuale e precedente attendono ancora una richiesta formale. Non c’è da stupirsene.

Dopo diversi progetti e studi di settore, le Milanesi, pare società, abbiano trovato una exit strategy.

Riabilitare il vecchio Meazza. Stile Real Madrid. Questo consentirebbe di procedere ai lavori con gare in corso.

Soluzione agevole, “economica” ed ecologicamente sostenibile.

De Laurentiis?

Afragola, Castellammare, Napoli centro, Pozzuoli. Tra centro allenamento e stadio, le ha dette praticamente tutte.

Non si può che far ironia.

La distanza da Milano, dalle sue squadre, non è esclusivamente questione di budget.

Non è questione esclusiva di piazza ed interessi ad investire.

A Milano, società ed amministrazione semplicemente fanno azienda 2024.

Napoli?

De Laurentiis?

Manfredi?

Non pervenuti per davvero.

Caro Carratelli, “Carattere” non è il termine appropriato.

Pedagogista dello Sport

