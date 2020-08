Cimitero, Venanzoni (La Città): “Degrado e incuria a Poggioreale, gravi responsabilità Comune”

Cimitero di Poggioreale, Venanzoni (La Città): “Basta con degrado e incuria. Gravi inadempienze del Comune”

Un degrado, un’incuria che appare una profanazione di un luogo di culto e di riposo eterno. Loculi divelti e scoperchiati, ossa di defunti sparpagliate, calcinacci disseminati un po’ dovunque, lungo il sentiero che attraversa le numerose cappelle gentilizie, alcune vecchie anche più di 200 anni. Strutture monumentali abbandonate anche dagli stessi parenti dei defunti. Ciò, però, non dovrebbe essere un motivo per fare sprofondare il cimitero di Poggioreale, di Santa Maria del Pianto, a Napoli noto come il vecchio cimitero, nel degrado più assoluto. Per non parlare di crolli che si registrano senza che l’Amministrazione comunale intervenga. Sotto accusa anche i lavori sotterranei della Metropolitana Linea 1, in corso da anni, che riguardano il muro perimetrale del camposanto. Interventi che avrebbero causato il cedimento di diverse nicchie, con il parziale svuotamento e fuoriuscita delle ossa. L’ultimo incidente del genere è avvenuto recentemente: lo scorso 3 febbraio, prima del lockdown. A porre l’attenzione sullo stato di degrado in cui versa questa area cimiteriale, tra le più estese di Europa, è il consigliere comunale Diego Venanzoni che evidenzia: “E da allora lo stato delle cose non sembra essere cambiato: le ossa, verosimilmente provenienti da più tombe, sono raccolte in maniera sparsa in una nicchia e le lapidi sono spaccate in tanti pezzi”. Ed ancora, “lungo il perimetro – segnala – c’è anche una parete che è franata causando anche il crollo di tombe che penzolano nel vuoto. Con il conseguente transennamento della zona e la chiusura dell’area ai familiari dei defunti”. Non sono mancate in passato anche le denunce da parte dei sindacati di categoria, dei lavoratori cimiteriali, per la violazione costante dello stato di igiene e della conservazione dei cadaveri, vicenda per la quale il consigliere comunale (La Città) chiama in causa il Comune “assente per quanto riguarda il rispetto delle regole vigenti per questi luoghi di preghiera e di riposo”

Senza dimenticare che il complesso più noto dell’intera area è il cimitero monumentale, di grande valore storico e culturale per la preziosità delle sue tombe e delle sue statue, per il gran numero di cappelle e chiese contenute al suo interno e per il quadrato degli uomini illustri. Qui riposano, a poca distanza dal degrado e dall’incuria, Antonio De Curtis, in arte Totò, Eduardo Scarpetta, Enrico Caruso, Nino Taranto e altri artisti napoletani.