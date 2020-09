Chissà dove può arrivare questo Napoli…

Di Vincenzo Famiglietti

Dubbio amletico: il Napoli che travolge il Genoa e mette in castigo i poveri Grifoni sarà mai una squadra da scudetto. O da nuovo trofeo in bacheca. Le protagoniste già corrono. Anche il gruppo Gattuso mette la quarta. Ci sono tante qualità nella squadra ammirata al San Paolo.

Il gioco è splendido. Incantevole. Gattuso sente ormai suo il Napoli. Lo è per quanto possa esserlo. Il tecnico ascolta con attenzione il polso della squadra. Ne ha il pieno controllo. Contro Maran mette in campo la miglior formazione. Azzecca l’11 iniziale, anche se nel primo tempo rischia un po’, con un centrocampo poco interdittore. Durante la partita però gestice al meglio i suoi uomini. Pennella i cambi in corsa. Dimostra, Ringhio, di saper leggere la partita. Cambia modulo in corsa. Qualità che a Sarri ed Ancelotti era sconosciuta. Quest’è un’ottima premessa per il futuro. La simbiosi allenatore-squadra è prodroma di successi, o almeno di continuità. Testa e gambe sono in sintonia in ogni azzurro. Gattuso dà spazio a tutti. Non ci sono musi lunghi. Resta insoluto solo il rebus fra i pali. Ma per adesso non c’è alcun segnale d’allarme fra Meret ed Ospina.

Riepilogando: il Napoli dei primi 180′ vale Inter, Milan, forse Atalanta e le due romane. Ha quasi qualcosa in più. E non solo. Rispetto alla Juve, la rosa degli azzurri è pressappoco allo stesso livello. Soprattutto l’attacco del Napoli sembra più forte, e giovane, di quello di Pirlo. E non è poco. Idem la difesa. Certo, i bianconeri beneficiano di una dote in più rispetto al Napoli: ambiente e mentalità vincenti. La forte autoconvinzione deriva soprattutto dal fattore ambientale. Nedved e Paratici sono di diversi gradini sopra il lunatico ed imberbe Edo dirigente. Questo potrebbe pesare nei mesi. Ma in campo oggi Gattuso ha eguali forze di Pirlo. Non è un’illusione.

Se si analizzano i singoli, è inevitabile soffermarsi sull’acquisto più costosao della storia del Napoli: il gioiellino nigeriano. Osimhen ha i movimenti giusti. E’ iperattivo, ha buon senso della posizione, partecipa tanto a tutto. Deve però migliorare la mira. Ma c’è tempo. E’ giovane.

Koulibaly migliora. Forse, ora che ha capito che molto probabilmente rimarrà a Castelvolturno è più sereno. Di Lozano se ne apprezzano le qualità. Non era il fantasmino dell’era Ancelotti. Guizza come un’anguilla. Vivace come mai. Prende confidenza col gol.

Questo Napoli, se continuerà così, se la può giocare con tutti. E in campionato e nelle Coppe. Ha anche il vantaggio di una rosa lunga. In ogni ruolo c’è più di un giocatore di pari valore. Ma al tempo stesso ha dei vuoti. Anzi, un vuoto. L’assenza di un centrocampsita di interdizione. Di uno che rincorra a perdifiato gli avversari. Che spezzi il gioco altrui. Di un Gattuso, insomma. A meno di sorprese di mercato non dovrebbe arrivare entro il 5 ottobre. E questa mediana un pò sottile potrebbe essere un problema. Juve ed Inter, ad esempio, hanno un centrocampo di maggior spessore. Diga oltre che centrale elettrica.

Nel complesso basterebbe un ritocco. Un solo giocatore. C’era Allan ma è andata a finire male. Il tempo è agli sgoccioli. Il mercato chiude lunedì l’altro. Sennò a gennaio. Adl non farà per ora spese folli. Causa Covid il bilancio è per la prima volta in rosso. Mentre il disco è verde per le prove della squadra in campo.