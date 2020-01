Chiesa: “Con Iachini siamo a posto fisicamente. E Castrovilli è un grande”

Federico Chiesa…il vero trascinatore vipola al San Paolo,se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it E’ un Federico Chiesa raggiante quelo che analizza la vittoria di Napoli. Il figlio di Enrico ha giocato una grande partita, segnando anche il gol che ha sbloccato il risultato. “Abbiamo fatto una grandissima prova e si è visto un gruppo unito come vuole il mister. Iachini ci ha dato una grande mano per tornare in condizione fisica ottimale. Con lui abbiamo parlato e ci siamo capiti subito. Vogliamo aiutare la Fiorentina a scalare la classifica perché ci siamo trovati in una situazione poco piacevole. Io sono abituato a giocare sulla fascia e devo ancora migliorare da seconda punta. Con l’aiuto del mister lavorerò su questo, c’è ancora tanto lavoro da fare”.Un altro giocatore decisivo è stato Castrovilli: “Sta facendo un grande campionato, è un valore in più. Siamo fortunati ad averlo, siamo amici e vogliamo entrambi il bene della Fiorentina”. C’è spazio per un augurio speciale a Nicolo’ Zaniolo, reduce dalla rottura del crociato: “Gli ho mandato l’in bocca al lupo di pronta guarigione. Siamo amici, è un calciatore fenomenale e spero si riprenda presto per andare agli Europei”.