Chiariello: “Risalita del Napoli, è bastato un allenatore di cuore e fatica”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Turno di campionato terminato con Sampdoria e Napoli che porta novità. Ennesima panchina che salta, quella del Torino che esonera Mazzarri e lo sostituisce con Morengo Longo e la risalita del Napoli. Mi domando e dico: “Vi rendete conto di quando parlo di Carlo il distruttore quante ragioni ho da vendere? Che è bastato un allenatore di cuore e fatica che lavora anche su se stesso?” Ha ripreso una macchina perfetta per farla riprendere a correre come prima. Certi meccanismi erano collaudati. Avete visto quanto è cambiato Lorenzo Insigne? E’ il momento di non guardare i nomi, ma la sostanza”.