Chiariello contro tutti: critiche a Napoli, Inter, Juve e Milan

Umberto Chiariello,canale 21,ne ha per tutti…mercato criticato per tutte le big!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Era particolarmente ispirato ma anche acido Umberto Chiariello quando ha analizzato il mercato delle big su Canale 21. Il giornalista napoletano non ha fatto sconti a nessuno, bocciando sia operazioni in fieri che affari già conclusi e di fatto criticando le mosse di tutte le grandi, dall’Inter al Napoli fino al Milan e alla Juventus.

IL PARAGONE – Chiariello parte dal duello Inter-Napoli per un terzino sinistro, Marcus Acuna. Il giornalista emette un giudizio drastico, paragonandolo ad un argentino che vestì la maglia azzurra ai tempi di Mazzarri: “Marcos Acuna, terzino non lo è che lo è stato inventato: sembra di essere tornati a Jesus Datolo, ve lo ricordate?”.

BOCCIATI – Chiariello ha poi aggiunto: “Acuna difende poco e malissimo, ha già 28 anni abbondanti e non spenderei mai quei soldi per lui. Leonardo Koutris ha somiglianza estetica, e nella corsa, a Mario Rui: bravo nella fase difensiva, non so come sappia difendere. Non molto alto, è 1 metro e 74 centimetri. Sono tutti nanetti, sia lui sia Alejandro Grimaldo sia lo stesso Acuna, che alto 1 metro e 72….Acuna è un piccolino, come dicevo; e Grimaldo è addirittura 1 metro e 70″.

CIMITERO – Ce n’è anche per Milan e Juve: bocciata l’operazione Ibra in rossonero: “L’Italia è tornata ad essere il cimitero degli elefanti: arriva Zlatan Ibrahimovic a 39 anni e lo si contrabbanda per grandissima operazione, come fatto già con Cristiano Ronaldo alla Juventus”.

I PIRATI – Parlando poi del Napoli Chiariello si è sbizzarrito in paragoni originali: “Il Napoli si deve organizzare. I pirati battono la flotta inglese se conoscono i mari ed ogni segreto dei Caraibi. Nel mare dei Caraibi, questo Napoli mi sembra una barca scordata”.

CHE C’ENTRA ERACLITO? – Infine il confuso crescendo simil-poetico: “Voglio parlarvi anche del sole gelido? Eraclito diceva che il sole è nuovo ogni giorno, ma non esiste notte tanto lunga da impedire al sole di risorgere. Picasso, invece, diceva che i pittori mediocri dipingono il sole come una macchia gialla, ma sta ai grandi pittori fare di una macchia gialla un vero sole”.