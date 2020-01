Chiariello: “Barça per un giovane ha inserito clausola da 500mln, quale sarebbe stata quella di Maradona?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Ultimo giorno di calciomercato. Restano poche ore, il Barcellona ha preso un giovane a 31 milioni facendogli un contratto per 5 anni con clausola a 500 milioni. Quale sarebbe la clausola di Maradona? Sottil bella promessa della Fiorentina, va al Verona per farsi le ossa: giornata di fibrillazione, domani tireremo le somme”.