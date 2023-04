“Chi si accontenta muore”. Imparare dalla sconfitta

“Chi si accontenta muore” , mi hanno insegnato. Ne ho fatto mio motto.

Uscire dalla Champions è una sconfitta?

La vittoria del campionato, storica e meravigliosa, giustifica la cosa?

Detto in soldoni, l’azienda Napoli è una azienda che può accettare senza “pensare”?

Milano porta due squadre in semifinale di Champions. Lo fa avendo disputato un campionato mediocre.

Il Napoli lo ha distrutto ma i milanesi hanno mollato da mesi. Naturalmente una tra Milan ed Inter sarà ad Istanbul.

Teniamo da parte il campo, il pallone, gli arbitri e tutta la cabala degli episodi. Il pallone ne è stracolmo ed è uno “sport” anomalo. Anomalo per non dire ingiusto.

Questo teniamolo da parte oggi.

Cerchiamo di diventare Adulti. Sfruttiamo la possibilità di imparare da questa esperienza. Fanno cosi quelli davvero intelligenti.

Lo siamo?

Ne abbiamo il profilo?

Vediamo di comprendere la situazione da un punto di vista educativo.

Educativo – aziendale naturalmente.

Cosa manca al Napoli per diventare finalista di Champions?

Di aspetti tecnici non mi occupo. Questo è il Paese dei 60 milioni di c.t.

Me ne tengo fuori.

Al Napoli manca qualcosa. Giovane, inesperto, in evoluzione il gruppo ma il contesto, la città, il tifo a che punto sono?

Distanti onestamente distanti. Uomini ai posti giusti e capacità di far Comunicazione. Vecchio argomento della amministrazione De Laurentiis.

Si può far meglio. Dobbiamo far meglio.

Devono far meglio i tifosi, evitando banali e ridicoli picchetti notturni, devono far meglio gli amministratori, i giornalisti e chi va in campo.

Una sconfitta può essere fonte di insegnamento se la si accetta e non si cercano alibi.

Siamo pronti per questo?

