Chi schiererà Spalletti contro il Sassuolo

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Napoli – Sassuolo. In merito alle ultime notizie che vengono direttamente dal campo, la probabile formazione sarà caratterizzata da diversi rientri.

La possibile formazione

Una scelta che l’allenatore di Certaldo potrebbe riproporre è la coppia: Mertens – Osimhen.

Scelta che sembra quasi inevitabile in vista dell’assenza di Lobotka, il quale dovrebbe ritornare in campo per lo scontro con il Torino.

I pali azzurri saranno coperti dall’esperienza e dalla tecnica di Ospina, il quale ritornerà in campo dopo l’assenza causata dall’influenza.

Meret, come pochi giorni fa abbiamo annunciato, salvo imprevisti, sarà out fono alla fine della stagione.

La formazione sarà un 4-2-3-1 con la difesa composta da:

4: Zanoli – Rrahmani – Koulibaly – Mario Rui.

2: Anguissa e Fabiàn

3: Politano-Mertens-Insigne

1: Osimhen come punta

Dobbiamo aspettare l’inizio della partita per confermare questo schieramento, ma dalle disponibilità in panchina, non dovrebbero esserci molte modifiche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati