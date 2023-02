“Chi parte sa da cosa fugge ma non sa che cosa cerca”. Spalletti come Troisi

Andare, restare, partire o ricominciare. Il dilemma di Spalletti e del suo futuro potrebbe essere infinitamente semplice oppure bizzarro e fantasioso.

Alcuni treni passano una sola volta. Due in una vita intera per qualcuno.

Soltanto per i più fortunati. Quel che la banda Spalletti sta facendo nel 2023 di grazia, è allo stesso tempo presente e futuro. Spalletti, Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka ed i protagonisti della cavalcata vincente di quest’anno, saranno, inevitabilmente e fortunatamente, oggetti preziosi del mercato estivo. Gioielli. Potrebbero arrivare offerte irrinunciabili. Arriveranno sicuramente. Per Osimhen addirittura a tre cifre. 107 pare al momento è una giusta valutazione. Una enormità.

Il bello della vittoria è anche questo. Una azienda vera, conosce e vive di questo. Comprare e poi vendere. Plusvalenza seria ed onesta. Così si. Così si fa.

Spalletti in particolare, avendo mostrato capacità, finalmente, giunte ad una maturità completa, si troverà ad un bivio di vita e di carriera.

Confermarsi è assai più difficile che Affermarsi, ci ha insegnato il Milan e Pioli. Luciano, dovrà guardar bene a sé stesso ed ai suoi desideri. Offerte arriveranno in Italia e dall’estero. Juve, Milan stesso o Inghilterra? Son tante le squadre che si avviano ad una sorta di restaurazione. Il Milan già ora, sente “chiuso” il ciclo Pioli, la Juventus potrebbe, definitivamente, allontanare il passato ed il faraonico stipendio di Allegri. Successivamente in un valzer di panchine, saranno molto probabilmente coinvolti, Tottenham, Liverpool e Manchester united.

Occasioni irripetibili.

Occasioni che si rincorrono per una vita intera.

Occasioni in cui il contratto unilaterale è un’offesa.

