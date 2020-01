Chi è Diego Demme, il primo acquisto di gennaio del Napoli

Ecco i primo colpo del Napoli…in attesa di Lobotka!Diego Demme….e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Goal.com. Diego Demme, a breve, sarà un nuovo calciatore del . Il blitz a sorpresa del ds Giuntoli consegnerà a Gattuso il centrocampista del , con cui il tecnico spera di puntellare il reparto fornendo più sostanza.Sostanza che è senza dubbio nelle corde di Demme, classe ’91 tedesco di origini italiane: Napoli era nel suo destino, vista la passione per la città (dove si reca spesso nel tempo libero) e la scelta del padre (calabrese) di chiamarlo Diego in omaggio a Maradona per via della sua fede partenopea.Demme ha il contratto col Lipsia in scadenza nel 2021 (la società ha come linea quella di puntare su gente sotto i 24 anni e non rinnovare chi è più in là con l’età), arriverà in azzurro per 12 milioni di euro e fungerà da vertice basso nella mediana a tre voluta da Gattuso: in attesa di Lobotka (o Seri), sarà lui l’uomo deputato a dare quantità e filtro a un settore apparso troppo fragile quest’anno.Nel Lipsia Demme ha sempre giocato in un centrocampo a due, ma nella scorsa stagione ha saputo ben disimpegnarsi da schermo in uno schieramento a tre. In questo Napoli, risulta difficile immaginarlo da interno. Tanta grinta, ottima interdizione, garanzia di equilibrio e pochissima propensione offensiva: lo testimonia il solo goal realizzato in carriera, nel 2016/2017.