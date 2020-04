Chi, come Conte, comanda con poca efficacia, si trova poi solo

L’emergenza sanitaria ha conferito a Giuseppe Conte poteri e responsabilità straordinarie, che derivano dalla sua carica e non dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene. Questa condizione particolare dovrebbe spingerlo a una particolare cautela, perché ogni intervento che denoti una strumentalità politica risulta indigesto non solo alle opposizioni ma più in generale all’opinione pubblica.

Conte invece ha scelto una linea di comportamento opposta: accentrare le decisioni e insultare le opposizioni. Se questo, nell’immediato, gli conferisce una visibilità straordinaria, nel medio periodo, quando prevarranno i giudizi sull’efficacia, rischia di diventare un boomerang. Le incertezze e le contraddizioni cominciano a risultare evidenti: Conte non firma l’accordo europeo, ma il suo ministro dell’Economia invece si. Vengono annunciate misure colossali di sostegno alle imprese e alle persone, ma poi si scopre che ci vogliono mesi perché vengano effettivamente attivate.

Conte aveva iniziato la sua carriera politica come tecnico indicato dai 5 stelle come ministro per la semplificazione burocratica. Diventato premier per una strana congiunzione astrale, pare si sia dimenticato di questa competenza, che sarebbe invece utilissima proprio in una situazione in cui si impongono procedure straordinarie che scavalchino le lentezze burocratiche, che sono conseguenza, non della pigrizia dei burocrati, ma dell’inestricabile selva legislativa e normativa vigente.

Conte dovrebbe delegare e semplificare, misurare gli annunci sulla effettiva possibilità di trasformarli in atti concreti, non esondare sul terreno minato della polemica politica, insomma dovrebbe comportarsi da leader di un paese in crisi che ha bisogno della solidarietà da parte di tutti. Non si sa bene chi lo abbia consigliato di comportarsi invece come una specie di conducator, abusando dei poteri straordinari e trascurando di prestare la doverosa attenzione all’efficacia e alla tempestività effettiva delle misure annunciate.

Finché la democrazia sarà limitata, e la limitazione più forte consiste nell’impossibilità di ricorrere al voto popolare, nazionale o locale che sia, può continuare così, anche se attorno a lui si stanno rarefacendo i sostegni, sia nella sua maggioranza sia dal Quirinale che vorrebbe uno spirito di solidarietà nazionale e non quello dell’uomo solo al comando. Che comanda con sempre meno efficacia e si trova sempre più solo. Altri premier ai quali è stata rivolta la stessa critica, da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, almeno sopperiva il loro ruolo di capi di grandi formazioni politiche. Conte forse pensa di farsene una, com’è ormai consueto per tutti gli ex premier, che però non hanno poi ottenuto da capi solitari quel consenso cui aspiravano.fonte Italiaoggi