Chi comanda il Napoli? Garcia o De Laurentiis?

Il momento è delicato, sottile e complesso. La barca ha qualche falla ed inizia ad imbarcare acqua. Nulla di esageratamente rischioso ma il pericolo esiste. Al momento soltanto avvisaglie di burrasca ma un buon capitano è proprio ora che interviene.

Toccherà a Garcia.

Toccherà a De Laurentiis. In effetti è questo il nodo da sciogliere.

Chi realmente comanda il Napoli?

Garcia ha i gradi di comandante in prima?

È maturo per la cabina di controllo oppure è nel bel mezzo di un tirocinio?

Quel che dall’esterno appare, è che il Francese, non goda della stima aperta di squadra ed ambiente. Il suo nome, serve dirlo serenamente, ha destato non poche riflessioni. Naturale dopo l’anno della vittoria ma un nome non è soltanto un vocabolo.

È un messaggio, un curriculum, un modo di far calcio e di stabilire rapporti.

Napoli, con De Laurentiis, è da sempre una piazza anomala. Occorrono uomini “al servizio” più che indipendenti. Attori più che artisti. C’è poco spazio di manovra e chi sente di voler crescere, presto o tardi va via.

Garcia conosceva perfettamente la realtà Napoli. Non è un uomo sprovveduto. Conosce l’Italia e sebbene fuori dal giro europeo, non può considerarsi allenatore di terza fascia.

C’è però da capire se questo allenatore, quest’uomo, è l’uomo giusto per questi ragazzi.

Caro mister, il Pallone, vive di una sola certezza. Il presidente paga e resta. Comanda. Gli allenatori, si criticano e poi vanno.

La domanda resta.

Chi comanda lo spogliatoio del Napoli?

