Chelsea, pressing su Mertens. Giroud esercita l’opzione per un altro anno di contratto

Olivier Giroud era stato molto vicino al trasferimento in Italia nella scorsa sessione di calciomercato, quando prima l'Inter e poi la Lazio provarono ad acquistarlo dal Chelsea, approfittando di un contratto in scadenza al termine della stagione. Tuttavia, l'attaccante ha esercitato l'opzione di rinnovo per prolungare il suo accordo con i Blues fino al 2021. Adesso, dunque, non sarà più possibile prenderlo a parametro zero, con i due club italiani che seguono ancora il francese. Al tempo stesso però il Chelsea sta corteggiando Dries Mertens, cercato già a gennaio. Ci sono stati dei contatti diretti tra Frank Lampard e il giocatore, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto col Napoli. La trattativa con la società infatti è ancora in stand-by a causa delle multe successive all'ammutinamento di novembre che De Laurentiis non ha voluto eliminare.Nel caso in cui dovesse avere buon esito il pressing del Chelsea sul belga, sarebbe molto più semplice immaginare la partenza di Giroud, dietro il versamento di un indennizzo minimo. Inter e Lazio sono pronte a intavolare una trattativa con il club inglese per assicurarsi l'attaccante francese, già nel mirino di entrambe le società nello scorso mercato di gennaio.