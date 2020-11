Che giocatore è diventato Bruno Fernandes!

L’ex Novara Bruno Fernandes, centrocampista offensivo del Manchester United, è stato coinvolto in 15 gol in 10 partite in trasferta di Premier League (10 gol, 5 assist).

Si tratta del maggior numero di gol in cui un calciatore è stato coinvolgo nelle sue prime 10 partite in trasferta di Premier League. In totale, nelle 33 partite giocate con il Manchester United il portoghese è stato coinvolto in 30 gol.

Bruno Fernandes giocava nel Novara agli albori della sua carriera. In Italia è stato scartato troppo presto mentre ha trovato la sua dimensione allo Sporting. L’anno e mezzo pazzesco con i Leões gli ha fatto staccare il pass per l’accesso alla Premier League, il gotha del calcio moderno. Nel campionato inglese sta facendo la differenza…