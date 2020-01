Che finalmente si riaccendano le luci …

Dalla cessione di Giorginho sono passati oramai più di diciotto mesi.

Era un freddo giorno di febbraio scorso invece quando il capitano Marek Hamsik ci salutava dopo tanti anni meravigliosi.

Il Napoli praticamente nella gestione Ancelotti non ha mai avuto un centrocampo; le idee oniriche del “calcio liquido” sono evaporate in confusione, magre figure, caos tattico e mentale.

La società era chiamata, dopo la scelta di Gattuso, a porre rimedio agli indicibili orrori di mercato delle ultime sessioni.

Il Napoli a nostro avviso ha operato bene, va chiarito subito.

Sono arrivati due calciatori che coprono un buco “criminale” in rosa ma che volendo potrebbero anche coesistere.

La spesa complessiva è stata superiore ai trenta milioni di euro: se si lotta per lo scudetto non si spende, se si rischia di non andare in Europa evidentemente si.

Diego Demme è un ragazzo a cui dobbiamo volere bene a prescindere perchè ha lasciato da capitano il Lipsia, primo in Bundesliga, per coronare il suo sogno di giocare nel Napoli.

E’ un mediano che ama sistemarsi davanti alla difesa, nel 433 può fare senza problemi il vertice basso: darà una mano soprattutto in fase di equilibrio e non possesso.

Lobotka invece è anche un palleggiatore e può aiutare finalmente i compagni a girare palla con criterio.

Il centrocampista slovacco, raccomandato da Marekiaro, può volendo giocare sia come regista che come mezzala.

Le scelte obbligate di mercato ci portano a credere che gli azzurri non potranno che trarre beneficio da questi due acquisti.

Sicuramente non sono due fenomeni ma sono giocatori di ottimo livello che si riveleranno utilissimi.

Come detto nella gestione “onirica” di Ancelotti il Napoli praticamente ha giocato senza centrocampo, avendo in organico solo quattro mezzale schierate sistematicamente fuori ruolo.

Oggi il Napoli può finalmente ricominciare a pensare di costruire il gioco già in uscita dalla fase difensiva; Demme o Lobotka si abbasseranno ed andranno ad aiutare i difensori ad impostare l’azione, aspetto che fino ad oggi ha avuto aspetti calcisticamente drammatici.

Inoltre al Napoli mancavano del tutto centrocampisti centrali in grado di dare equilibrio mantenendo la propria posizione in campo ( in pratica tutti istintivamente correvano dietro al pallone creando buchi enormi e distanze chilometriche con gli altri reparti).

Demme e Lobotka ci daranno infine la possibilità di vedere gli altri centrocampisti in rosa nella loro posizione naturale, e cioè come mezzale.

Siamo certi che soprattutto il rendimento di Ruiz e Zielinski, sacrificati dalle precedenti visioni tattiche, migliorerà decisamente.

Purtroppo la Lega calcio ha inopinatamente anticipato il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio a martedì 27 gennaio; Gattuso avrà poco tempo per inserire i nuovi e recuperare i centrali difensivi infortunati.

Speriamo bene…