Champions League: Napoli-Rangers, Spalletti pensa al Turnover

Il match ,Napoli-Rangers, valido per la quinta giornata del girone A della Champions League 2022/23, si gioca mercoledì 26 ottobre alle ore 21 nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Dopo il successo contro la Roma, gli azzurri sono primi in classifica con 29 punti in undici turni di campionato e sono pronti a rituffarsi nella massima competizione europea. Anche fuori dall’Italia, l’inizio di stagione è stato incredibile con quattro vittorie e il primo posto nel raggruppamento con matematica qualificazione agli ottavi di finale. Ora c’è l’impegno bis contro gli scozzesi con l’obiettivo di un successo dopo l’0-3 dell’ultimo precedente.

Champions, Ecco il quadro completo del girone degli azzurri

Con la qualificazione agli ottavi di Champions League già in tasca, il Napoli si appresta a ricevere la visita dei Glasgow Rangers nella quinta giornata della fase a gironi.

Gli azzurri, primi in classifica nel Gruppo A, grazie ad un cammino europeo praticamente perfetto hanno staccato il ‘pass’ con due turni d’anticipo ma puntano a blindare la vetta per evitare brutte sorprese nell’ultimo impegno ad Anfield; gli scozzesi, dal canto loro, sono invece ultimi a zero punti – già eliminati dalla Champions – e con un piede e mezzo fuori anche dall’eventuale approdo in Europa League in qualità di terza classificata a causa di una differenza reti disastrosa e dello scontro diretto perso con l’Ajax ad Amsterdam per 4-0.

La classifica del Girone A, dopo 4 giornate, recita: Napoli 12 punti, Liverpool 9, Ajax 3, Rangers 0. All’andata, ad ‘Ibrox’, la squadra di Luciano Spalletti si è imposta vincendo 3-0 a Glasgow.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-RANGERS

Plausibile un netto turnover da parte di Spalletti alla luce della qualificazione già ottenuta: pronti Ostigard, Demme, Simeone e Raspadori, con Mario Rui che si riprenderà una maglia a sinistra. Fiducia a Ndombele a centrocampo. Probabile Anguissa dal 1′ minuto

Tra gli scozzesi Morelos punto di riferimento avanzato, con Tillman e Kent pronti a dargli supporto agendo sugli esterni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui, Anguissa, Demme, Ndombele Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

RANGERS (5-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman, Lundstram, Davis, Kent; Morelos. All. Van Bronckhorst.

