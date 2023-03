Champions League Napoli-Eintracht: Probabili Formazioni, Spalletti avra’tutti a disposizione!

Napoli ed Eintracht Francoforte si affronteranno domani sera al Diego Armando Maradona alle 21, per la partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. All’andata, gli azzurri si sono imposti in casa dei tedeschi per 2 a 0 grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo.

Spalletti ritrova Meret e Kim, dopo i fastidi accusati durante l’ultima partita di campionato. Sulla fascia sinistra ci sarà ancora Olivera ai danni di Mario Rui, mentre sulla destra Lozano è tornato ad allenarsi in gruppo, ma sarà ancora Politano a partire dall’inizio. Glasner dovrà fare a meno del suo top player, Kolo Muani, espulso all’andata per un brutto fallo su Anguissa: al suo posto giocherà Borrè. Out anche l’infortunato Lindstrom, con Kamada che avanzerà sulla trequarti affiancato dall’esperto Goetze. Il posto del giapponese sulla mediana, sarà occupato da Rode, assente nella partita d’andata. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Max; Gotze, Kamada; Borré. All. Glasner

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati