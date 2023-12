Champions: il Napoli becca una spagnola, un classico

Lunedì 18 dicembre, vigilia di Napoli-Frosinone, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa

Italia, ma cosa forse più importante per la stagione, giornata di sorteggio per gli ottavi di

Champions League.

Sarà Napoli-Barcellona e si giocherà, per quanto riguarda la gara di andata al Maradona,

orientativamente tra il 13 e il 21 febbraio 2024. Il Napoli continua a pescare nell’ urna una

squadra spagnola. Con il Barcellona i precedenti sono stati due: nel 2020 ancora in

Champions League e nel 2022 in Europa League. Nonostante siano trascorse appena due

stagioni, non sono tantissimi i giocatori che hanno già affrontato il Barcellona di Xavi,

ancora meno i reduci della doppia sfida del 2020. In quattro sfide il Napoli ha ottenuto due

pareggi e due sconfitte, venendo eliminato sia in Champions League che in Europa League.

I precedenti non sono quindi favorevoli per la squadra di Walter Mazzarri. Estendendo il

discorso a tutte le squadre spagnole, l’ultimo confronto risale al girone di qualificazione,

contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Due sconfitte su due. In totale il Napoli ha

disputato 24 gare contro le formazioni iberiche, con 2 gare in Coppa Uefa, 2 gare in Coppa

dei Campioni, 10 gare in Europa League e 10 gare in Champions, per un totale di 6 vittorie,

7 pareggi e 11 sconfitte. Le due vittorie in Champions League contro una squadra spagnola

risalgono al torneo 2011-2012, contro il Villareal. In quella occasione la squadra azzurra

vinse sia al San Paolo che durante la trasferta catalana, ed era proprio il primo Napoli di

Mazzarri. In casa il Napoli si impose per 2-0 con le reti realizzate da Cavani e Hamsik. Le

vittorie più recenti risalgono invece alle sfide contro la Real Sociedad e il Granada. Contro

la Real Sociedad il Napoli vinse in trasferta nel 2020, con rete di Politano, mentre con il

Granada il 25 febbraio 2021 andarono a segno Fabian Ruiz e Zielinski, con il polacco che

risulterà anche uomo partita.

Il vero precedente, per quanto riguarda questa competizione, è quello che risale alla

stagione 2019-2020, con Gattuso alla guida del Napoli. La formazione partenopea disputò

un’ottima gara al Maradona contro Messi e compagni, strappando un buon pareggio, con

rete realizzata da Dries Mertens. Al ritorno al Camp Nou, il Barcellona vinse 3-1 con reti di

Lenglet, Messi e Suarez. Per il Napoli segnò il capitano Lorenzo Insigne su calcio di rigore.

I precedenti con le squadre spagnole ci dicono che il Napoli non è mai riuscito a superare

gli ottavi, quando ha trovato di fronte una squadra appartenente alla Liga, sia essa il

Barcellona, il Real Madrid o l’Atletico Bilbao. Uno dei fattori che potrebbe però non avere

grande rilievo è dato dal fatto che la squadra che venne battuta dal Barcellona di Messi,

non è quella allenata attualmente da Mazzarri. Politano, Di Lorenzo, Mario Ruiz e Zielinski

sono gli unici giocatori che disputarono quella doppia sfida. Forse però la grande differenza

è data dal fatto che quello attuale non è più il Barcellona del pluri pallone d’oro Lionel

Messi, dal lato avversari. Per quanto riguarda invece il Napoli, i giocatori hanno acquisito esperienza in campo internazionale. Potrebbe arrivare una sorpresa per questa stagione.



