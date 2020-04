Champions, dall’Olanda arriva un assist per il Napoli

L’Eredivisie è stata decretata come conclusa e il titolo non è stato assegnato. Sono state congelate promozioni e retrocessioni, scatenando la protesta del Cambuur, che aveva un margine di 11 punti sulla zona playoff.

Sono state riportate cose inesatte relativamente alle linee guida UEFA. La decisione sui posti Champions spetta alle rispettive federazioni ed è questo che è emerso dalla riunione dei vertici UEFA.

In Olanda è stato decretato che in Champions ci andrà l’Ajax, vincitrice dell’Eredivisie 2018-2019, mentre non è stato ancora deciso nulla sulle altre posizioni. Prende sempre più consistenza l’ipotesi di annullare la stagione.

In soldoni, qualora la Serie A non venisse portata a termine, la FIGC potrebbe decidere di far andare in Champions le squadre qualificate al termine del 2018-2019. Chiaramente rimangono in piedi le ipotesi di cristallizzazione della classifica, così pure quella del ranking.

Ribadendo che l’UEFA ha lasciato il potere decisionale alle federazioni nazionali, è altamente probabile che, per i campionati che non saranno portati a termine, ci sarà un’estate rovente, all’insegna dei ricorsi. Presto per poter affermare che il Napoli andrà in Champions se la stagione non verrà conclusa, ma le notizie sulla cristallizzazione della classifica all’ultima giornata completata non rispondono al vero.