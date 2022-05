Challenge VAR: la rivoluzione CASINI

Il Presidente delle Lega Calcio, Lorenzo Casini, vuole attuare delle importanti rivoluzioni all’interno del calcio italiano.

Le parole del presidente sono state chiare ai microfoni di “GR PARLAMENTO” :

“L’equivoco di fondo credo sia che il VAR non è la moviola, mentre anche nella percezione dell’opinione pubblica è stata intesa come moviola in campo e non come semplice assistenza all’arbitro. Credo che delle migliorie vadano discusse, una che trovo ragionevole è quella del challenge. Dare la possibilità, anche solo una volta o due, alle squadre di rivedere una determinata azione penso sarebbe un segnale di apertura che non dovrebbe creare troppe complicazioni in merito alla durata delle partite.”

Il calcio verso la modernizzazione

Un’apertura importante da parte del calcio italiano, che così facendo, da la possibilità di ridurre al minimo gli equivoci. Inoltre va ricordato che solo il calcio, ad oggi, è ancora arretrato in termini di inclusione e responsabilità da parte dei club e degli allenatori.

Altri sport come il tennis, la pallavolo, il basket, il football americano, l’hockey o il karate, da anni ormai hanno sdoganato questo tabù. Spesso infatti, in importanti match, gli allenatori delle squadre degli sport appena citati, hanno la possibilità di chiedere la revisione di azioni dubbie.

Per il momento l’upgrade non è ancora certo anche se le parole di Casini hanno dato molta speranza per il futuro.

