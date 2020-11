Cenerentola si finge strega, ma poi il Napoli le toglie le scarpine

Di Vincenzo Famiglietti

Era la Cenerentola del girone, la squadra croata del Rijeka, ma non c’è dubbio alcuno per che un tempo e più ha fatto paura agli azzurri. Il gruppo Gattuso si è ritrovato meritamente in svantaggio e la rimonta è stata in parte anche facile nel secondo tempo, però non si è mai avuta la senazione che fosse una passeggiata, ai danni di un avversario debole. Piuttosto il Napoli ha dovuto far la voce grossa nella ripresa e raccattare forze ed idee.Altrimenti non si sa come sarebbe andata a finire. Da par suo, Gattuso ha cambiato un po’ di carte in tavola, scelte oculate, e gli è andata bene.

L’avvio del Napoli era simil Sassuolo: manovra con gli ingranaggi che stridevano. Tanto possesso palla, supremazia territoriale ma sterilità offensiva. Nei primi 45′ il Napoli ha visto la porta dei croati solo col binocolo. E così non va bene. Non trovava spazi, nessuno ha brillato. Sotto traccia Petagna. Nella loro ossessiva ricerca del gol, gli azzurri hanno prestato il fianco ai vivaci padroni di casa, che gli hanno fatto gol di dispetto: contropiede da manuale e difesa azzurra svagata quanto mai.

Nel secondo tempo, eccoti però la metamorfosi kafkiana che quasi si temeva non avvenisse. E’ sceso in campo un altro Napoli: innanzitutto con la testa libera, meno pressato dall’ansia di dover far centro, più concentrato e preciso. Come detto, cambi di Gattuso sono stati azzeccati. Insigne ha dato vivacità. I più briosi Demme ed Elmas. Mertens, ci aveva messo lo zampino sul pareggio a fine primo tempo. Poi il 2-1 è una carezza di Eupalla. Quel briciolo di fortuna che gli azzurri si sono alla fine meritato tutto.

Nella ripresa, tranne il palo iniziale del Rijeka, il dominio del Napoli è stato indiscusso. Poteva anche chiudere con un terzo gol, ma per come si erano messe le cose va di lusso così.

Gattuso, invece, farà bene ad interrogarsi su quest’inedita, e preoccupante discontinuità della sua squadra. Dopo la figuraccia col Sassuolo, l’approcio a Fiume è stato leggeto, distratto, che quasi la corrente se li portava. Poi il capovolgimento di ruolo ed il Napoli in cattedra.

Ma perché mai non gli riesce più di tenere costante l’applicazione per 180′ di fila. L’ipotesi più probabile è la stanchezza. Gli impegni molto riavvicinati pesano, e il calendario da giugno è un autentico, ed inedito, macigno. Però il Napoli ha una rosa così ampia da poter fare di più. Gattuso avrà di che lavorare.