Ceccarini: “Giuntoli alla Juve? Il DS vuole capire una cosa…”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Spalletti e Giuntoli:

“Spalletti e Giuntoli hanno un altro anno di contratto. La Juve vuole il ds che ha questa possibilità. Le cose vanno portate avanti, ci dovrebbero essere degli incontri. Giuntoli a Napoli sta benissimo ma dal punto di vista professionale ha fatto il massimo. Secondo me sta riflettendo su cosa può fare di più. Spalletti si rivedrà con il presidente al termine dei festeggiamenti. I tempi? Giuntoli non è solo un’idea della Juventus grazie a quello che ha dimostrato quest’anno. La Juventus ha il problema di capire la sua programmazione. Comunque Giuntoli è legato da un contratto, aspetto molto importante al di là delle idee. Ci vorrà ancora tempo per tutti“.

