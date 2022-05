Casting al Napoli: se parte Osimhen chi sarà il suo degno sostituto

Il giornalista Antonio Giuntoli, con un approfondimento sul Corriere dello Sport, ha cercato di fare chiarezza in merito al discorso arrivi e partenze in casa Napoli.

Le notizie delle ultime settimane vedono come protagonista l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, il quale sembrerebbe essere corteggiato da due importanti club di Premier League. Si parla di Manchester United e FC Arsenal

Il ventitreenne di Lagos è un giocatore che, in campo, riesce sempre a fare la differenza. Infatti la sua assenza nel periodo di Gennaio a causa del Covid-19 si è fatta sentire.

L’ attaccante infatti ha una particolare inclinazione alla velocità che gli permette di creare gioco verticale.

Quale potrebbe essere la prospettiva futura del Napoli se il nigeriano andasse via?

Giuntoli se vuole realmente attuare un restyling alla squadra azzurra non può permettersi passi falsi. Dovrà tenere conto di tutti i possibili scenari che possono presentarsi in ottica calciomercato, quindi anche del possibile addio di Osimhen.

Sono tre i possibili candidati segnati sul taccuino del Dirigente Sportivo azzurro:

Armando Broja di proprietà del Chelsea Football Club

di proprietà del Chelsea Football Club Gianluca Scamacca del Sassuolo

del Sassuolo Giovanni Simeone del Verona

Armando Broja

Il nuovo talento che sta incuriosendo la Premier League. In prestito dal Chelsea, sta crescendo nel Southampton grazie al suo gioco particolarmente tecnico e fisico. Infatti con la sua statura di 1.91 cm è capace di destreggiarsi con un buon dribbling sia nello stretto che in campo aperto sebbene sia un giocatore molto offensivo.

Il costo del cartellino del classe 2001 è pari a 35 milioni di euro più bonus. Il che risulterebbe un ottimo affare per il Napoli tenendo conto che la vendita di Osimhen, si suppone giri intorno ai 100 milioni di euro più bonus.

Gianluca Scamacca

Un altro nome sul quale si sta discutendo nelle ultime settimane è l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Il giovane classe ’99 sta dando prova e dimostrazione di voler crescere calcisticamente.

Con un altezza di 195 cm e un’ innata propensione al goal riesce a farsi rispettare in area di rigore. Dunque tenendo conto del suo fisico da corazziere e della sua tecnica potrebbe essere il degno sostituto di Osimhen.

Il suo cartellino è pari a 30 milioni di euro.

Giovanni Simeone

L’ultimo in lista, ma non per importanza, è l’attaccante del Verona Giovanni Simeone.

Il classe ’95 è un’ attaccante particolarmente offensivo e rapido. E’ impiegabile in diversi ruoli grazie alla sua capacità di utilizzare sia il piede destro che sinistro, prediligendo l’attacco sulla profondità puntando all’area di rigore avversaria iniziando l’aggressione tra i due centrali difensivi.

Il suo cartellino ammonta a 17 milioni di euro.

