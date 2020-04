Castagne-Ilicic, il Napoli voleva il doppio colpo: adesso novità per il terzino

La scorsa estate il Napoli ha tentato il doppio colpo dall’Atalanta: Castagne più Ilicic. Nulla da fare, entrambi volevano la Champions con la Dea. Ora, per il terzino, la situazione può cambiare. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il belga non ha ancora rinnovato con il suo club perché l’accordo è distante, così il Napoli – che cerca esterni di difesa – potrebbe tornare alla carica. Su Castagne in passato c’era anche la Fiorentina e squadre inglesi.