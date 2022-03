Cassano: “Osimhen è un attaccante formidabile..”

Antonio Cassano, ospite fisso della BoboTv, nel corso dell’ultima trasmissione su Twitch, ha voluto congratularsi con il Napoli per la vittoria contro l’Udinese. Ecco quanto riportato: “Spalletti con l’Udinese ha fatto una scelta molto pesante: ha tolto Fabian per mettere Mertens. E il Napoli, anche se l’Udinese qualcosina l’ha fatta, quando nel secondo tempo Spalletti ha fatto quella mossa ha svoltato la partita. Ha fatto il primo gol con uno schema, poi ha fatto un altro grandissimo gol. In questo momento il Milan deve stare molto molto attento al Napoli. A Bergamo sarà una partita molto complicata. Osimhen? Devo fare mea culpa. Quando è arrivato ho pensato che 70 milioni fossero eccessivi per il cartellino, invece è diventato fortissimo. Grazie a Spalletti sta facendo una crescita incredibile”.

Restate connessi con noi, seguiteci sui social:Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati