Caso Plusvalenze: Il tribunale assolve il Napoli

Sembrerebbe che il peggio sia passato per le società coinvolte nel caso Plusvalenze.

Ricordiamo che tra i 59 dirigenti e le 11 società sotto accusa vi era coinvolto anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis.

La decisione del Tribunale Federale

Il Tribunale Federale ha smontato l’indagine sul caso plusvalenze. In udienza, l’accusa, aveva chiesto 12 mesi di inibizione e 800 mila euro di multa per la squadra e il presidente bianconero.

Sorte simile per il presidente del Napoli, ADL, il quale avrebbe dovuto scontare 11 mesi di inibizione con una ammenda di € 392.000

In occasione dell’udienza, le difese delle società volevano appellarsi sull’arbitrarietà dei parametri presi in considerazione per stabilire il valore reale dei giocatori coinvolti.

Il comunicato della FIGC

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni”.

