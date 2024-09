Casco giallo e scarpe da cantiere: Napoli di Conte “operaio”

E se l’“Italianismo” di Mr. Conte fosse il metodo più opportuno?

Se l’attesa organizzata, la difesa e la ripartenza lucida, fossero le armi più adatte al campionato italiano?

La tattica più giusta per il Napoli in rifacimento?

Al momento la classifica dà ragione a Conte. Vittoria in casa, pareggio fuori. Media inglese.

Un Napoli che non illumina però rende. Un Napoli per cui non ci si spella le mani però rende.

Per quelli che badano al sodo, guardano la classifica, Conte ha ragione e non si discute.

Per chi, guarda oltre, Conte può migliorare.

Deve, diremmo. L’obiettivo lo richiede.

Il tecnico in alcune scelte, la squadra in determinate interpretazioni. Può l’attesa considerarsi una strategia? Può l’appoggio sistematico su Lukaku, considerarsi sistema di gioco?

È un Napoli in ricostruzione, è chiaro. Siamo solo alla quinta chiarissimo, è un Napoli che sta puntellando le fondamenta.

Prima la solidità dei piani inferiori poi poco a poco terrazze e mansarde.

È un capo mastro Antonio. Casco giallo e scarpe antinfortunistiche. Perfetto stile cantiere.

Napoli operaio specializzato.

Pedagogista dello Sport