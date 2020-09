Caruso:” E’ stato un ritiro di primati!”

Il sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell’Aquila ha risposto nella conferenza stampa di chiusura del ritiro di Castel di Sangro con soddisfazione.

Cosa vi rimane di questo ritiro?

E’ stato un ritiro pieno di primato. Infatti il primo è stato quello di vedere il Napoli scegliere una località del centro -sud e non una città del Nord.Questo ha fatto parlare tutta Italia. Un altro primato è stato quello che per la prima volta dopo il Covid 19 ci sono stati dei tifosi sugli spalti

Anche l’impiantistica della città ha retto l’urto dell’ondata di persone In pratica solo in questo palazzetto dello sport con tutte le problematiche legate al Covid 19 sono stati ospitati 1400 persone. La cosa che mi rende orgoglioso è che una città come Castel di Sangro ed una regione come l’Abruzzo sia riuscita ad organizzare questo ritiro.