Caro Governatore,le regole da rispettare…si fermano a Saviano?

Si e’ sempre detto che le regole son servite ad “ammortizzare”un virus devastante,si e’ scritto che sei un Governatore,forse non simpatico,ma con le palle!Ma mi sa che mi son perso qualcosa.La livella, scritta del principe De Curtis,ha sempre parlato che d innanzi alla morte non esistono titoli….Ognuno comme a’na ato’e’ tale e’ quale,ma forse in questo caso l’attento Governatore,ha deposto le regole dettate dimenticandone la disuguaglianza di comportamento avuto fino alla sera prima.Sia chiaro che non e’ la salma il problema,ma il suo “contorno”,forse un po’ troppo carico di assembramenti,tali a far pensare a chi,fino ad oggi,e’ muorto senza manco nu lumino!E mettendomi nei panni di chi e’ perito,con le stesse cause,con assenza di familiari,parenti,amici,allora penso,perche’?Io voglio sperare che sia stata solo distrazione,ma certo e’ che a pensar male,non e’ peccato.Le distinzioni che si attuavano nella normalita’,non sono piu’ consentite, ora ancor di piu’,perche le regole devono essere rispettate,in egual misura,da tutta la popolazione,dal netturbino,all’avv.to,e nel caso specifico,e venuto meno,non solo il senso civico del popolo,ma ancor peggio,di colui che regolamenta l’andamento del popolo stesso con linee guida ben precise,ma probabilmente con scelte,ahi me,e poco felici.Cosa aggiungere al fatto ormai avvenuto?La Procura di Nola aprira un fascicolo in merito,il troppo assemblamento avra’ spinto a tale decisione,ma resta la differenza di vedute Governative regionali,che hanno sicuramnte messo a rischio i tanti presenti per l’ultimo saluto al loro caro Sindaco di Saviano Carmine Sommese,ma mi chiedo,da domani,se le regole non son sempre uguali,quanti fascicoli saranno aperti dalle procure partenopee per tali asseblamenti?A lei Governatore una risposta,soprattuto per tutte quelle persone,perite fino ad oggi,che non hanno piu potuto sentire lo stesso calore di chi li ha amati,visto che gli assemblamenti erano severamente vietati.