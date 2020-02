Caro biglietti, ultras contro la società: murale lungo lo stadio

Napoli-Barcellona ed il caro biglietti…ecco la risposta degli Ultras partenopei….E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il Roma.it Gli ultras del Napoli ci vanno giù duri e contro il caro biglietti prendono di mira il manager della società sportiva calcio Napoli con offese che campeggiano in diversi murales che sono comparsi la scorsa notte lungo il perimetro dello stadio san Paolo a Fuorigrotta. Bersaglio dell’azione è Alessandro Formisano, ‘capo operazioni’ del Calcio Napoli. “Formisano pezzo di m**” c’è scritto e questo alza ancora una volta la tensione tra i gruppi delle due curve e la società dopo alcuni mesi duri dovuti alla decisione da parte dei supporters di non entrare più allo stadio per protestare contro le regole troppo rigide del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Adesso il riferimento indiretto del messaggio contro Formisano, assolutamente da stigmatizzare, è a Napoli-Barcellona, ottavi di Champions League, dove il prezzo per le curve è di 70 euro.