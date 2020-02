Carmignani: “La vittoria contro la Juve ha ridato consapevolezza al Napoli, su Insigne…”

Pietro Carmignani, ex tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra di Gattuso:

SULLA VITTORIA DEL NAPOLI PER 4-2 ALLA SAMPDORIA: “Credo che la vittoria contro la Juventus abbia ridato consapevolezza alla squadra del suo valore. Quella di ieri è stata molto faticata, difficile, non era semplice andare ad affrontare la Sampdoria in casa. Gli azzurri sono si sono rilanciati in ottica Europa League anche se è chiaro che per una società come il Napoli l’obiettivo principale, anche per i bilanci, sia sempre la Champions”.

SULL’ESONERO DI ANCELOTTI: “E’ stato traumatizzante per i tifosi, nessuno se l’aspettava. Credo che anche lo spogliatoio ne abbia subito le conseguenze. Con Gattuso si volta pagina, sa dare concretezza alla squadra ed i risultati si stanno vedendo”.

SUL MODULO DEL NAPOLI: “Ancelotti ha scelto il 4-4-2 perché riteneva fosse il modulo migliore per far rendere al meglio i propri giocatori. Gattuso la pensa diversamente, ma lui ha a disposizione anche i nuovi acquisti”.

SU INSIGNE: “Credo siamo molto difficile per chiunque dare il massimo in casa, tra le mura amiche ed un pubblico che ti conosce da sempre. Insigne è un grande giocatore, ha enormi qualità e potenzialità, la sua parabola si è offuscata, a quanto posso leggere, per i rapporti non idilliaci con Ancelotti. Questo ha portato un po’ di confusione e forse anche un po’ di paura. E’ un giocatore che potrà dare ancora tanto al Napoli”.