Carles Perez è a Roma. Ora visite e firma

L’attaccante catalano è sbarcato a Fiumicino: arriva nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Dopo giorni di trattative Roma e Barcellona hanno trovato l’accordo per il passaggio di Carles Perez in giallorosso. L’attaccante spagnolo questa mattina alle 9.10 è sbarcato a Fiumicino per cominciare la sua nuova avventura in Italia. Il giocatore, accompagnato dal suo agente e dalla famiglia, ha raggiunto la capitale con il volo VY6100 proveniente da Barcellona.Si sottoporrà subito alle visite mediche a Villa Stuart (dove incontrerà anche il neo acquisto Villar, sbarcato ieri sera), poi il tour a Trigoria e la firma sul contratto. Roma e Barcellona hanno trovato l’accordo del trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa quindici milioni. Al club blaugrana anche il diritto di prelazione sulla rivendita del giocatore.