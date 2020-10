Cari baschi, la cazzimma l’abbiamo noi

Di Vincenzo Famiglietti

Era stato spiritoso, senza malizia assoluta, il tweet pubblicato dal Real Sociedad alla vigilia della sfida di Europa League con gli azzurri. “Vi dimostreremo cosa è la cazzimma”. Il calcio è un gioco e lo sfottò bonario ci sta tutto. Anzi, alleggerisce gli animi in questi tempi di tensione e paura.

Fortunatamente per il Napoli la teoria della cazzimma si è invertita di 180 gradi. E sono stati i ragazzi di Gattuso a mostrarla ai pur forti baschi, ma non eccellenti nella serata di coppa. Il gruppo Gattuso si è ancora una volta fatto forte di una personalità non da poco. E ha disputato una partita tatticamente accorta e di grande sacrificio. Non ha dato spettacolo, ha sofferto nella prima mezzora. Ma poi, e qui ci sta, ha trovato il vantaggio grazie ad un gol “cazzimmoso”: capolavoro balistico di Politano, con la Dea Eupalla che concede una provvidenziale deviazione. Ed oplà, la partita si è risolta. Archiviata la imprevista e deludente sconfitta con gli olandesi, il Napoli si rimette in corsa per il passaggio di turno. Una serata scellerata ci può stare, e l’AZ ne aveva approfittato. Niente di irrrecuperabile.

Tornando a San Sebastian: il Napoli ha vinto da macho. Ha mostrato i muscoli e un animo dominante. Successo a denti stretti. Ha soppesato ogni movimento degli avversari, nonostante i rudi baschi abbiano avuto per lunghi tratti il dominio del centrocampo. Concentratissimi, però, gli azzurri, tempestivi quasi sempre nelle chiusure difensive. E quando non ci sono riusciti, ci ha messo la manona Ospina, in copertina in una serata che rilancia l’eterno dualismo dei portieri del Napoli.

Eccola, insomma, la nuova mentalità di Gattuso. La squadra sa soffrire e stringere i denti, perché è consapevole di essere tale, cioé squadra, e sicura di se stessa. Qualità impensabile nell’era Sarri-quando il Napoli doveva solo condurre il gioco e tener palla altrimenti erano dolori- ed ancor peggio durante la gestione Ancelotti. Epoca quella di confusione tattica, mentale e di continua insicurezza trasmessa dalla panchina ai giocatori.

La novità rispetto al passato, sta appunto in quella colorita espressione napoletana. Che unisce borghesia dei quartieri alti e popolo. Tutti la cercano, la vorrebbero avere. Molti non ce la fanno, altri l’hanno nel Dna. Alcuni nascono con la cazz…, parecchi l’acquisiscono con la giungla della vita. Proprio come il Napoli di Gattuso, che se l’è cucita addosso attraverso un lungo percorso. Di resilienza e costanza. In Italia ed ora anche in Europa.