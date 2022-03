Caressa: “Spalletti è uno dei migliori allenatori in Europa..”

Fabio Caressa, telecronista e giornalista Sky, nel suo canale YouTube ha voluto esplicitamente congratularsi con Luciano Spalletti per il suo operato. Ecco le parole del commentatore romano: “Bravissimo Rrahmani, però Spalletti ancora di più. Adesso il Napoli è atteso da una partita importante senza giocatori importanti come Osimhen per esempio o lo stesso Rrahmani. Spalletti ha ricostruito dei giocatori che sembravano perduti. Ve lo ricordate Rrahmani l’anno scorso? In questo credo che Spalletti sia veramente uno dei migliori d’Europa, cioè nel ricostruire dei giocatori che hanno dei momenti di difficoltà. Evidentemente riesce ad entrare nella testa e nel cuore. Uno può passare dal cuore per arrivare alla testa e qualcuno può passare dalla testa per arrivare al cuore. Luciano è una via di mezzo tra queste che figure. Pensate al lavoro fatto con Juan Jesus, un lavoro di recupero straordinario”.

