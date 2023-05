Cardiomiopatia.

Cuore d’atleta.

Parole complicate e per questo meritano attenzione.

Termini articolati ma essenzialmente nati da una altissima forma di Educazione.

I medici campioni d’Italia 2023 si ritrovano a Napoli.

Prevenzione, studio del rischio ed evoluzione della Materia. “La crescita passa attraverso ogni forma di conoscenza” . Ci accoglie, il dott. Russo.

Un convegno, un incontro, un tavolo di confronto e discussione.

Esperti medici. Cardiologi e medici dello Sport.

Focus on Cardiomiopatie dal 23 al 24 Maggio, presso le aule conferenze della Università Partenope di Napoli.

Momento di riflessione e di Studio.

Ne abbiamo parlato con uno dei promotori, il dott. Antonio Russo, appunto. Cardiologo e medico dello Sport già consulente dello staff Ssc Napoli e del dott. Raffaele Canonico.

“Lo scudetto è della città e principalmente dei calciatori. Non va dimenticato il lavoro che avviene dietro le quinte. Il più oscuro eppure il più prezioso. Lo staff medico di Canonico, del quale mi onoro di far parte, ha dimostrato, proprio come la crescita che porta alle vittorie, sia della Azienda tutta”.

Crescere, Educare e Divenire Adulti, è il mantra che deve unire ogni Parte di questa realtà.

Squadra, città ed i suoi professionisti.

