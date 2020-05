Carceri, Taglialatela (Campo Sud): “Per Bonafede accuse infamanti. Inammissibile silenzio Mattarella e Conte”

Per Bonafede (nella foto) accuse infamanti. Inammissibile il silenzio dei vertici della Stato.

“Sono stato per oltre 10 anni componente della Commissione Antimafia e mai prima di oggi avevo ascoltato accuse così gravi nei confronti del Ministro della Giustizia da parte di un magistrato.

Il dott Di Matteo (dirigente statale di altissimo profilo) ha denunciato una complicità di Bonafede nei confronti dei condannati al 41 bis per la mancata sua nomina a capo delle carceri italiane perché considerato troppo intransigente da parte dei malavitosi che sono stati intercettati nelle loro conversazioni. Una accusa tremenda che non può passare inosservata. Mattarella, Conte ed il presidente dell’Antimafia hanno il dovere di intervenire per fare chiarezza e rimuovere dall’incarico un ministro incapace che mente in modo spudorato”.

E’ quanto sostiene in una nota Marcello Taglialatela, presidente Campo Sud